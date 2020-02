Un mineur jugé pour assassinat

Il était ressorti des auditions que ce jour-là, dès le lever du soleil, l'auteur et la victime, membres de la même famille par alliance, s’étaient massivement alcoolisés avec des amis et des membres de leur famille en ingurgitant rhum, komo et pastis.



Selon le procureur, la victime avait rossé le mineur “pour un motif futile se rapportant à la dégradation d'une enceinte acoustique”. L'adolescent de 17 ans s’était enfui chez une parente pour y chercher une arme blanche. Alors que la victime continuait de l'invectiver, le mineur lui avait asséné un coup de couteau mortel.



La victime, âgée de 28 ans, était le beau cousin du mineur. Il était marié et était père de trois jeunes enfants. L’accusé, qui avait 17 ans à l’époque des faits, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.