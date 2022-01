Un millier d'élèves des Raromatai au forum de l'orientation

Raiatea, le 22 Janvier 2022 – Vendredi, les lycées de Uturoa ont organisé conjointement le Forum de l’orientation et des formations. Pas moins de 200 intervenants ont pu informer le millier d’élèves des Raromata’i qui ont fait le déplacement.



Vendredi s’est tenu, en matinée, la deuxième édition du Forum de l’orientation et des formations à Raiatea. Le lycée général et technologique (LUT) et le lycée professionnel (LP) de Uturoa ont collaboré ensemble pour organiser cet événement. Ainsi, le forum était destiné à la fois aux élèves de troisième pour leur perspective d’études et aux élèves de lycée pour leur orientation post-baccalauréat. Ce sont les classes en métiers de l’accueil et gestion du LP de Uturoa qui ont réalisé le gros travail de logistique de ce forum.



Les élèves de Raiatea, de Taha’a, mais également ceux du collège et de seconde de Huahine ont fait le déplacement. Ce sont, au total, plus de mille élèves qui ont été accueillis.



Le forum ayant pour but de couvrir tous les domaines de formations des différents métiers, 200 intervenants étaient présents, issus d’organismes de formation mais aussi du milieu professionnel. Ainsi, les représentants du lycée du Diadème, du lycée agricole de Moorea ou encore du lycée hôtelier ont pu présenter leurs différentes formations. Des chefs d’entreprises ou représentants de communes ont aussi pu témoigner de leur parcours pour inspirer les élèves.



Des intervenants ont aussi participé en distanciel depuis la métropole. En effet, des visioconférences tôt en matinée ont été réalisées avec l’université Paris-V (Paris-Descartes) et des professeurs de classe préparatoire. De plus, d’anciens élèves du LUT, en poursuite d’études en métropole, ont aussi pu témoigner de leur installation, de leur expérience et des difficultés qu’ils peuvent rencontrer.



Rassurer les élèves



En plus de la présentation des différentes formations proposées, l’objectif est aussi de rassurer et d’informer les élèves de manière générale sur le nouvel environnement dans lequel ils évolueront. Car nombreux sont ceux qui ressentent une certaine appréhension à quitter leur île. C’est le constat que fait Heinui Williams, chargée d’insertion professionnelle au sein du centre d’orientation des stages et de l’insertion professionnelle (Cosip), à l’université de la Polynésie française (UPF). "La plupart du temps, les élèves qui viennent nous voir nous demandent des informations concernant la bourse, les logements, la vie en général", précise le représentant du Cosip.



L’UPF a fait le déplacement sur Raiatea pour la journée avec un professeur de chaque pôle et des représentants administratifs. "C’est une grosse organisation en amont, puisqu’il faut préparer tous les supports à destination des lycéens et élèves en BTS. On leur suggère aussi de suivre la page Facebook de l’UPF, on y relaie des informations et des rappels, comme pour les clôtures de demandes de bourse d'État au mois de mai et du territoire au mois de mars." Le prochain événement d’orientation est la journée portes ouvertes de l’UPF, le samedi 12 février.

​Heimoana Teuira, en 2e année Ifca (Informateur en froid et climatisation) au LP de Uturoa : "J'avais peur de partir" "Ça s’est bien passé, j’ai eu les réponses à mes questions. J’avais des doutes, j’avais peur de partir sur Tahiti, avec toutes les bagarres entre jeunes. J’avais peur aussi de quitter mes parents. Mais là, je suis rassuré, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais essayer d’aller en bac pro à Mahina."

​Eimeo Hikutini, en terminale au LUT : "Ce n'est pas grave de se tromper" "L’année prochaine, j’aimerais bien faire une licence LLCE ou LEA à l'UPF, mais j’hésite avec la classe préparatoire littéraire, et je me pose aussi des questions, si je devrais pas partir en France, parce que ça me fait un peu peur pour l’instant. (…) On m’a vraiment rassurée. Certains m'ont raconté leur parcours aussi. J'ai compris que ce n’est pas grave de se tromper. Au contraire, c’est bien, il faut gagner de l’expérience. Et après, on a le temps de se ré-orienter. Je réfléchis quand même encore, mais j’ai déjà eu beaucoup de réponses."



Rédigé par V. Leroi le Dimanche 23 Janvier 2022 à 10:00 | Lu 378 fois