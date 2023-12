Un milliard et demi prélevé sur les réserves

Tahiti, le 7 décembre 2023 - Les élus de la commission de l'Économie et des Finances se sont retrouvés jeudi après-midi. Coincé à Papeari à cause des inondations, c'est en visioconférence que le gouvernement a défendu son amendement pour abonder le fonds de protection sociale universelle (FPSU) en prélevant un milliard et demi de francs sur ses réserves.





Ayant voté le budget à 21h45 mercredi soir, et le gouvernement ayant une réunion de prévue avec la comcom (communauté de communes) du sud, présidée par Tearii Alpha, c'est à 13 heures ce jeudi après-midi que la commission de l'Économie et des Finances devait poursuivre ses travaux.



Après avoir adopté un texte relatif aux indemnités des élus des îles, puis le projet de budget de l'assemblée pour 2024, les élus se sont penchés sur les fameux comptes spéciaux. En effet, c'est là-dessus que le gouvernement était attendu au tournant pour savoir comment il allait compenser le manque à gagner d'un milliard et demi de francs suite à la suppression, vendredi dernier, de l'article de la loi fiscale qui créait un nouvel impôt : la contribution sur le patrimoine immobilier (CSPI).



Le gouvernement étant coincé à Papeari à cause des inondations, c'est en visioconférence qu'ils ont ainsi discuté de cette modification des comptes spéciaux. Et notamment du Fonds de la protection sociale universelle (FPSU) dont les recettes doivent donc être réduites d'un milliard et demi de francs. Pour équilibrer son budget, le gouvernement a finalement choisi, sans grosse surprise, de prélever sur ses réserves afin d'abonder ce FPSU. On peut dès lors s'interroger sur l'urgence qu'il y avait finalement de créer ce nouvel impôt...

Rédigé par Stéphanie Delorme le Jeudi 7 Décembre 2023