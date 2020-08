Un militaire poursuivi pour avoir poignardé un homme

Outre cette affaire, le tribunal a jugé lundi deux hommes qui étaient poursuivis pour des violences commises l’un contre l’autre mais qui étaient également chacun victime de l’autre. Le 20 juin dernier à Uturoa et alors qu’il était alcoolisé, l’un des deux prévenus s’en était pris à l’autre sur fond de vielle rancune tenace et futile. Il l’avait frappé à plusieurs reprises avec une barre de fer qui avait fini par se briser. Il avait ensuite pris la fuite mais sa course avait été stoppée nette lorsqu’il avait perdu son short, se retrouvant ainsi, tel qu’il l’avait déclaré face aux enquêteurs, les "fesses à l’air". L’autre homme en avait profité pour se saisir d’un couteau et lui porter huit coups dans le dos.



Alors qu’ils devaient tous les deux être jugés lundi, seul l’homme au couteau a comparu devant le tribunal correctionnel. A la barre, il a expliqué qu’il avait un conflit ancien et larvé avec son co-prévenu qui l’accusait régulièrement d’être un "voleur". Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné ce dernier à 24 mois de prison dont 12 de sursis probatoire assortis du maintien en détention. L’autre prévenu a quant à lui écopé de 12 mois dont 4 de sursis probatoire. Un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre.