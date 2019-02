Un ménage dépense en moyenne 623 000 Fcfp par an pour se déplacer

PAPEETE, le 4 février 2019. Les ménages polynésiens ont consacré 44,8 milliards de Fcfp au transport en 2015, soit 18 % de leur budget contre 17 % en 2000, relève l'Institut de la statistique dans un publication ce lundi sur le poids de la voiture sur le portefeuille des Polynésiens. En moyenne, un ménage, dépense 623 000 Fcfp par an à ses déplacements. Le transport devient le deuxième poste de dépenses en lien avec le budget alloué à l’automobile.





Dans le cadre de son étude sur le budget des familles, l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a épluché les dépenses des ménages du fenua concernant les transports.



"Les dépenses liées à la voiture (achat et utilisation) représentent la plus grande part des dépenses en transport", souligne l'ISPF. "Ces dépenses représentent en moyenne 83 % du budget des ménages en transport et celles liées aux services de transports, les 17 % restants. Chaque ménage consacre en moyenne 623 000 Fcfp par an à ses déplacements. "



Entre 2000 et 2015, les dépenses des Polynésiens concernant les transport sont progressé de trois points à cause de la hausse des prix des carburants, de l'entretien des voitures et du transport aérien expliquent la progression du poids de ces différents postes. En revanche, "la part relative à l'achat de véhicules et aux assurances diminue avec des prix restés stables depuis 15 ans", note l'ISPF.



En 2017, 77 % des ménages polynésiens, contre 84% en métropole, disposent d'une voiture et sont donc concernés par les dépenses liées à son usage. Entre 2002 et 2007, la part des ménages possédant deux voitures ou plus a augmenté et est passée de 22 % en 2002 à 28 % en 2017, contribuant ainsi à la hausse des dépenses liées à l'utilisation des véhicules.



Six ménages sur 10 parmi les plus aisés disposent d'au moins deux voitures pour un sur 10 concernant les ménages disposant de moins de 50 000 Fcfp par mois et par unité de consommation.



Les transports publics utilisés par 4% des ménages



La voiture est le moyen de transport principal des actifs occupés et des élèves et de leurs parents. 68 % des ménages polynésiens, soit 168 000 personnes, se déplacent quotidiennement pour emmener les enfants à l'école ou rejoindre leurs lieux de travail. Les transports publics ne sont utilisés que par 4% des ménages (27 000 personnes) pour effectuer ce type de déplacement.



En additionnant les dépenses en carburant, d'entretien et d'assurance, le coût d'usage d'une voiture en Polynésie française s'élève en moyenne à 203 000 Fcfp en 2015. "Le coût d’usage de la voiture progresse avec le revenu. Il est ainsi 60 % plus élevé pour les ménages les plus aisés que pour les ménages les plus modestes", analyse l'ISPF. "Cet écart de coût est relativement faible par rapport à l’écart de ressources puisque les ménages les plus aisés poss édant une voiture ont un revenu moyen par unité de consommation 13 fois supérieur à celui des plus modestes (450 000 Fcfp par mois et par unité de consommation contre 35 000 Fcfp). Ainsi, les ménages les plus aisés consacrent 2 % de leurs ressources à ce type de dépense contre 8 % pour les plus modestes."