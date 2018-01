Un médecin poursuivi pour homicide involontaire

Pour la défense de la victime, Me Merceron a évoqué le désarroi de sa famille quant aux manquements et négligences supposés du médecin : "c'est une famille qui a été complètement dévastée (…) L'organisateur du gala a reconnu que le médecin n'était pas équipé, je comprends aussi qu'il n'était absolument pas prêt (…) Ce qui me choque encore plus, c'est l'abandon littéral du patient dans l'ambulance." Décrivant la victime comme un jeune homme en pleine santé, l'avocate a ajouté: "c'était une opportunité extraordinaire pour lui de venir boxer en Polynésie et cela aura duré 32 secondes car les soins qui auraient dû lui être prodigués ne l'ont pas été."



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a qualifié l'affaire d'extrêmement délicate: " ce dossier est difficile et atypique (…) Nous avons compris qu'il y a une succession d'absence de faits et une accumulation d'erreurs (…) Le rapport de l'expert est accablant: le médecin n'était pas équipé et n'avait aucune formation mais ce qui me surprend le plus, c'est son absence d'empathie visible, du moins de façade, envers à la victime (…) Dans cette affaire, la causalité, bien que non-exclusive, est certaine." Le représentant du ministère public a requis 3 ans de prison avec sursis simple pour cette "accumulation de carences qui a mené à une fin tragique."



L'avocat du prévenu, Me Piriou, a tout d'abord rebondi sur les propos du procureur de la République: "c'est effectivement un dossier dramatique (…) J'entends que l'on reproche à mon client un manque d'empathie à la barre mais qui sommes-nous pour savoir ce qu'il ressent? Il a une relation difficile avec le verbe mais cela ne démontre rien d'autre. Je sais qu'il ressent des choses qu'il ne sait ou ne peut exprimer. L'on met tout sur son dos alors que cet évènement relève des carences consubstantielles à ce type d'organisation."





Le délibéré sera rendu le 13 février.