Un match pour écrire l’histoire

Tahiti, le 13 mars 2025 - Un dernier rendez-vous sur leur stade. Un dernier moment ensemble avant de s’envoler vers la Nouvelle-Zélande pour continuer d’écrire leur histoire. Telle est la mission des Toa Aito qui, dès samedi matin, prendront la direction des demi-finales du tournoi qualificatif pour la Coupe du monde de la Fifa 2026, qui se dérouleront samedi 22 mars au Sky Stadium de Wellington.



Au soleil couchant d’une douce soirée tahitienne, les joueurs de la sélection des Toa Aito se sont retrouvés pour la dernière fois sur leur terrain avant de s’envoler vers leur fabuleux destin. Heureux de vivre ces moments ensemble, ils ont cette fois eu le bonheur d’accueillir les joueurs polynésiens qui vivent loin du Fenua. Venant de France ou des États-Unis, ces joueurs expatriés sont toujours heureux et fiers de rejoindre la sélection.



“C’est toujours un moment particulier quand je rejoins la sélection. C’est d’abord une fierté de représenter mon pays, mais c’est aussi une joie immense de retrouver mes amis, ma famille du foot au sein de ce groupe fabuleux”, déclare Benoît Mathon, l’attaquant de la sélection, qui évolue en France, en Régionale 1, dans le club de l’Union St Jean FC. Il éprouve toujours autant d’émotion à retrouver ses coéquipiers : “C’est plus qu’une équipe, c’est une famille. Surtout quand tu habites loin et que tu ne peux pas être régulièrement avec le groupe, il te tarde de les retrouver et de partir batailler ensemble. On sait que ce qui nous attend va être une aventure intense. On vit une histoire formidable depuis quelque temps avec ce groupe et on n’a pas envie qu’elle s’arrête là.”



Même sentiment pour Teva Lossec, “l’Américain” de la bande : “Je vis aux États-Unis depuis quelque temps et je joue dans une université de Caroline du Nord. C’est une magnifique expérience, mais c’est vrai que ce que l’on vit avec la sélection en ce moment, c’est unique.” Unique, car la sélection tahitienne a l’opportunité de se hisser vers la finale des qualifications pour la Coupe du monde 2026, secteur Océanie. Ce n’est pas qu’une simple finale. Elle permet aux vainqueurs de se qualifier directement pour le prochain Mondial, mais elle envoie surtout le finaliste dans des barrages intercontinentaux. Il s’agira de quatre poules, composées de quatre équipes qui n’ont pu passer directement dans les différentes phases de qualification des confédérations. Une opportunité qui fait rêver.



“Ça va beaucoup se jouer au mental”



Mais Samuel Garcia, le coach de la sélection, se veut prudent. Fort de son expérience et de son investissement dans le football polynésien, Samuel prend les matchs les uns après les autres : “Avec cette formule, tous les matchs peuvent être les derniers. Du coup, il faut savoir gérer ces matchs. On discute beaucoup entre nous, car maintenant, nous avons créé un véritable socle de confiance. Avec le staff et les familles, on sait que ça va beaucoup se jouer au mental, donc on a tout fait pour que les joueurs soient bien. On a bien travaillé physiquement, tactiquement, et même si nous avons quelques joueurs qui ne sont pas régulièrement avec nous, comme Benoît, Teva, Mateo (Degrumelle, qui joue aussi en France) et François (Hapipi, qui évolue en Nouvelle-Zélande), toute l’épopée que nous avons vécue nous donne une force collective sur laquelle nous allons nous appuyer pour passer cette prochaine étape.”



Une dernière marche qui voit se dresser devant eux leurs voisins de Nouvelle-Calédonie : “On se connaît bien. On a la même identité, car nous sommes les deux seuls TOM (territoire d’outre-mer, NDLR) de l’Océanie qui jouent au football. On a l’habitude de se confronter et on sait que ça sera un match rude.” Un match qui s’annonce difficile, mais pas insurmontable. Toute la Polynésie sera derrière son équipe pour voir ce groupe aller au-delà de ses rêves. Un rêve qui n’est pas loin de devenir réalité.







Rédigé par Manu Rodor le Samedi 15 Mars 2025 à 07:34 | Lu 174 fois