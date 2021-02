Un marin repêché après 14 heures en mer au large des Australes

Tahiti, le 17 février 2021 - Un marin du navire Silver Supporter a été repêché par son propre équipage au large des Australes après avoir passé 14 heures dans l'eau, annonce mardi soir un communiqué du JRCC Papeete. Le navire en provenance de Nouvelle-Zélande, et qui faisait route vers Pitcairn, a fait demi-tour pour porter secours à son marin.



Issue heureuse pour l'équipage du Silver Supporter. Mardi matin, l'armateur du navire a informé le JRCC Papeete que le chef machine du bateau avait disparu, probablement tombé à la mer entre 4 et 8 heures dans la matinée, comme le précise un communiqué du JRCC diffusé mardi soir. Le navire en provenance de Nouvelle-Zélande se situait alors à plus de 400 milles marins (740 km) au sud des Australes et a fait demi-tour pour revenir sur sa route et commencer les recherches. Dans le même temps, le JRCC a émis des messages de détresse à l’attention d'éventuels navires dans les parages, et fait calculer par Météo France les dérives probables de l’homme à la mer.



L'aéronef Gardian de la Marine nationale a également été engagé et a rallié la zone de recherche vers 14 heures. Après presque deux heures de recherche à plus de 1 200 km de Tahiti, l’avion a été relevé par un deuxième Gardian pour maintenir le dispositif fort jusqu’à la tombée de la nuit.



C'est finalement en début de soirée que la bonne nouvelle est tombée, quand le Silver Supporter a confirmé avoir retrouvé son marin, sain et sauf, après avoir passé 14 heures dans l'eau. Le navire a pu reprendre sa route vers Pitcairn.