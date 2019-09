Un marathon de jeux de société

"On a commencé samedi matin à 10 heures et on va continuer jusqu'à dimanche matin à 10 heures. Ce samedi matin on a eu des familles avec leurs enfants, c'était des jeux plus familiaux. Cet après-midi c'était assez mixte, puis pour la nuit on a surtout des adultes de prévus. En tout il devrait y avoir une vingtaine de participants à cette première édition, c'est très encourageant. On a acheté plein de café !"

"C'était frustrant pendant ces soirées de faire un long jeu de trois à quatre heures, et la soirée se finissait directement. Là c'est vraiment la possibilité de jouer à plein de jeux sans interruption. On ne s'arrête pas à minuit-1 heure, on continue et on peut jouer à plein de jeux ! Ça permet aussi d'avoir des gens différents, plus d'adultes et de nouveaux types de joueurs. On a des gens qui aiment les jeux de stratégie, d'autre qui sont plus sur des jeux de coopération comme Zombicide, Andor, Descent, d'autre sur des jeux d'ambiance... "

"Comme il y a plusieurs pièces dans ce local, on peut séparer les petits et les grands avec des jeux différents. L'intérêt du jeu de société pour les familles c'est que ça leur permet de jouer entre elles, de sortir des écrans et de la routine, de se retrouver autour d'une table. Ça permet de découvrir son enfant différemment, et réciproquement pour les enfants ça leur permet de découvrir leurs parents. On a un panel de jeux important, j'ai plus de 500 jeux, et parmi eux il y a des jeux où l'enfant peut gagner facilement face à l'adulte, du coup on n'est pas obligé de laisser exprès les enfants gagner"

"On a aussi des jeux beaucoup plus stratégiques, des jeux de coopération, et bientôt les jeux de rôle puisqu'on a un maître de jeux qui vient d'arriver sur le territoire."

PAPEETE, le 13 septembre 2019 -Le week-end du 7 septembre, un événement inédit a rassemblé une communauté très particulière : les fans de jeux de société. Ils se sont rassemblés pour un semi-marathon de 24 heures, interrompues par un barbecue. L'événement était organisé par l'association la Guilde des Aventuriers.C'est Soizick Toroczkoy, membre de l'association, qui a lancé l'opération. Nous l'avons interrogé pendant un moment creux le samedi soir, juste avant le barbecue :L'idée du projet est venue pendant les soirées jeux de société organisées par l'association tous les samedis soirs de 19 heures à minuit.En plus de ses soirées les samedi soirs et de ces marathons tous les trimestres, l'association organise aussi des journées de jeux de société pour les familles le deuxième samedi de chaque mois de 11 heures à 18 heures.se réjouit l'organisatrice de l'événement. Qui n'oublie pas les adultes :La Guilde des Aventuriers est une association forte de 80 membres. Elle dispose d'un local à Mamao, en face de Poly Meubles. Son but est de proposer différents services aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées, pour se reposer ou se distraire. Il s'agit de différentes activités organisées par les bénévoles ou par les prestataires engagés par l'association. Par exemple les samedis il y a des ateliers de tressage pour les adultes, des journées jeux pour les familles, des ateliers culinaires, de la relaxation en musique... Une grande diversité.Le marathon de jeux devrait être organisé tous les trimestres, avec la possibilité de dormir sur place pour les plus mordus. L'événement demande une participation de 2500 Fcfp, ce qui inclut le barbecue.Pour vous tenir au courant des activités et du prochain "24 heures de Jeux de société", inscrivez-vous à la page Facebook "La Guilde des Aventuriers".