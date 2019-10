Un ma'a tahiti géant pour lancer les 'aito de la Hawaiki Nui

HUAHINE, le 29 octobre 2019 - La cérémonie d'ouverture de la 28e édition de la Hawaiki Nui Va'a s'est tenue hier dans le village de Fare à Huahine. A l'issue du défilé des rameurs et des discours des officiels, un ma'a tahiti géant préparé par les matahiapo de l'île a été offert à la population.



L'ambiance était à la fête hier dans le village de Fare à Huahine. La cérémonie d'ouverture de la 28e édition de la Hawaiki Nui Va'a a rassemblé en fin d'après-midi plusieurs centaines de personnes. Les rameurs des 202 équipes engagées pour la course ont tout d'abord défilé sur le quai de Fare. L'occasion pour la population de l'île de saluer les aito qui s'élanceront aujourd'hui pour trois jours de course au milieu du Pacifique. “La Hawaiki Nui Va'a fait partie aujourd'hui du patrimoine culturel de la Polynésie française. C'est ce genre d'événement qui fait la renommée du fenua dans le monde”, a insisté Edouard Fritch, président du Pays, lors de son discours.

Elise Maamaatuaiahutapu, la présidente du comité organisateur de la Hawaiki Nui Va'a, a ensuite pris la parole pour saluer le travail des bénévoles “sans qui cette course ne pourrait avoir lieu chaque année maintenant depuis près de 30 ans.”



Suite aux discours des officiels, la population de Huahine a eu droit à un ma'a tahiti géant, préparé par les matahiapo de l'île. Taro, po'e, poisson cru, 'uru, pastèques, coco,... un véritable festin attendait les convives. “On a commencé à tout préparer à six heures du matin”, a confié l'un de ces matahiapo. “Ça fait partie de la tradition de la Hawaiki Nui Va'a d'offrir un ma'a tahiti à tous les invités avant le départ officiel de la course. Ça va leur donner beaucoup de force et de courage”, poursuit l'intéressé.