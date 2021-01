Un mūto'i de Faa'a poursuivi pour agression sexuelle

Tahiti, le 20 janvier 2021 - Un policier municipal de la commune de Faa'a a été placé en garde à vue à la brigade de recherches de Faa'a vendredi matin puis déféré devant le procureur de la République. Le mūto'i a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel qui aura lieu le 6 avril.



Au terme de plusieurs heures de garde à vue dans les locaux de la brigade de recherches de la gendarmerie, un policier municipal de la commune de Faa'a a été déféré mercredi devant le procureur de la République. L'homme est soupçonné d'avoir commis une agression sexuelle sur une jeune femme en octobre 2017 et ce, alors qu'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions.



Poursuivi pour agression sexuelle par personne dépositaire de l'autorité publique, l'homme a fait l'objet d'une convocation sur procès-verbal. Dans l'attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel, qui aura lieu le 6 avril, le policier a été placé sous contrôle judiciaire sans mesure d'interdiction d'exercer sa fonction.