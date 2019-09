Un lieu pour aider les non-voyants à Papeete

Papeete, le 24 septembre 2019 -L'association Mata Hotu "voir ensemble" a inauguré ce mardi son local, situé dans un immeuble du centre de Papeete. Ce lieu a pour vocation d'aider les personnes porteuses d'un handicap visuel dans leur quotidien en leur permettant de se réunir, de se former, en les conseillant, en les soutenant…



Comme dans de nombreuses associations, tablettes, bouquins & co sont à la disposition des adhérents qui passent au fil de la journée. Mais ici, dans le tout nouveau local de l'association Mata Hotu "voir ensemble", ils sont tous adaptés aux personnes présentant un handicap visuel.



Inauguré ce matin chaleureusement par la ministre de la Solidarité, des Familles et de la Condition féminine, Isabelle Sachet, ce local, situé dans un immeuble en plein centre de Papeete, accueille du lundi au vendredi les personnes non et malvoyantes. L'association, présidée par Diego Tetihia, compte une cinquantaine de membres, dont 35 personnes avec un handicap visuel. Cinq bénévoles et deux personnes en CAE (Convention d'accès à l'emploi) se relayent pour faire vivre ce nouveau lieu.



Cet appartement de quelques pièces est une véritable lueur d'espoir pour l'association et ses adhérents. "Ce lieu va nous permettre de nous réunir, car nous n'avions rien avant. Nous étions obligés de louer des salles ou de nous réunir dans les parcs, mais ce n'était pas facile et pas très sûr non plus. Ici, on va pouvoir mettre en place des ateliers pour aider les gens à faire un CV ou dans leurs recherches de travail avec le Sefi… ou encore des ateliers plus traditionnels comme le tressage…", explique le président de Mata Hotu "voir ensemble ", visiblement très ému. L'inauguration de ce lieu a été possible grâce au soutien de la DSHFE (Direction des solidarités, de la famille et de l'égalité), mais aussi grâce à la volonté et à la mobilisation des membres l'association.