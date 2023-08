Un kilo d'ice saisi à l'aéroport : Les mules incarcérées

Tahiti, le 18 août 2023 – L'homme et la femme interpellés le 12 août à l'aéroport de Tahiti Faa'a en possession d'un kilo d'ice ont été mis en examen mercredi et placées en détention provisoire.



Le 12 août dernier, dans le cadre d'une opération menée par les enquêteurs de l'office antistupéfiants (Ofast) et de la section de recherches de la gendarmerie, un homme et une femme ont été interpellés à l'aéroport de Tahiti-Faa'a en possession d'un kilo d'ice, ont rapporté mardi nos confrères de Polynésie la 1ère.



Selon nos informations, la drogue était cachée dans des vêtements placés dans des valises. Les deux mules, jusque-là inconnues de la justice, arrivaient d'un vol en provenance de Hawaii. Au terme de 96 heures de garde à vue, elles ont été présentées mercredi devant le juge d'instruction Thierry Fragnoli dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour trafic de stupéfiants. Mis en examen, l'homme et la femme ont ensuite été présentés devant le juge des libertés et de la détention qui les a placés en détention provisoire à Nuutania.