Un juge forain en visite à Mangareva

Mangareva, le 28 octobre 2021 - Cela fait trois jours que le juge forain est présent à la mairie de Rikitea pour traiter les diverses affaires de terres.



Depuis le mardi 26 octobre, le juge des affaires foraines est installé à la mairie de Rikitea et traite divers affaires de terres. Le but de cette mission annuelle est l’examen des dossiers déjà en cours qui ont pu être complétés, notamment par des constats dressés par la gendarmerie de l’île. Le second axe de cette visite est de venir en aide à tous ceux qui souhaitent déposer de nouvelles requêtes. Pour gagner en efficacité, le juge est venu accompagné d’un juriste assistant qui depuis son arrivée s’est chargé de renseigner les habitants venus déposer de nouvelles requêtes verbales ou écrites. Quinze familles environ qui se sont manifestées.



Depuis la dernière mission en septembre dernier, le juge forain Gérald Joly constate que “les gens sont toujours très motivés et qu’ils ont travaillé leurs dossiers avant l’arrivée du juge… La nouveauté, mais qui était attendue, est qu’il y a de plus en plus de personnes qui sont préoccupées par les affaires foncières et nous avons beaucoup de gens qui sont venus pour préparer des requêtes écrites ou verbales. Dès l’année prochaine, on augmentera nos visites aux Gambier, du fait de cette explosion du nombre de dossiers fonciers. Il est prévu qu’on revienne à deux ou trois juges fonciers si les demandes restent nombreuses.”



Présente à la plupart des jugements, l’association Togo’iti Mangagareva accompagne toujours les familles et se réjouit des annonces faites par le juge concernant les futurs projets fonciers.