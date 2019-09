Un jeune homme meurt lapidé devant un lycée à Mayotte

Mamoudzou, France | AFP | lundi 01/09/2019 - Un jeune homme de 19 ans a été tué à coups de pierres samedi à la mi-journée devant le lycée de Sada au centre-ouest de Mayotte, a-t-on appris de source judiciaire.



Selon le procureur de la République Camille Miansoni, le meurtre a été commis par plusieurs personnes non identifiées.

"A cette heure-ci, on ne connaît pas les motifs, ni les causes, ni les circonstances dans le détail", a-t-il déclaré une fois le décès constaté par les services de secours.

La dépouille a été transférée à l’hôpital de Mamoudzou pour y être autopsiée. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet.

Le jeune homme originaire de la commune de Mamoudzou était venu s’inscrire à Sada situé à 20 km de son domicile. Selon le rectorat, il souhaitait changer d'établissement, pour une raison encore inconnue.

Ce décès intervient alors que Mme Girardin a rappelé les efforts de l’Etat pour lutter contre la délinquance et les violences aux abords des établissements scolaires depuis l’an dernier. C’est en effet l’intrusion de jeunes au lycée Gustave Eiffel de Kahani, le 19 janvier 2018, qui avait provoqué la grève contre l’insécurité qui a paralysé l’île près de trois mois.

L'épisode avait abouti à un plan pour l’avenir de Mayotte de 53 mesures comportant notamment "la mobilisation de l'ensemble des forces de sécurité pour garantir une présence effective aux abords des établissements scolaires".