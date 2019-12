Un jeune homme interpellé après l'agression d'un étudiant israélien dans le métro

Paris, France | AFP | jeudi 12/12/2019 - Un jeune homme de 17 ans a été interpellé après l'agression d'un étudiant israélien lundi dans le métro parisien, pour laquelle les enquêteurs soupçonnent un mobile antisémite, a indiqué jeudi à l'AFP une source judiciaire.



Le jeune homme a été arrêté et placé en garde à vue mercredi soir pour "violences commises en raison de l'appartenance à une race ou une religion", a-t-on précisé.

Selon le Point, ce suspect, qui réside dans un foyer éducatif de l'Oise et est déjà connu des services de police, a été identifié grâce à la vidéosurveillance de la RATP.

La victime, un étudiant israélien âgé d'une trentaine d'années, avait été agressée lundi matin par deux hommes alors qu'il parlait en hébreu au téléphone dans une rame de métro à la station Château d'eau, dans le Xe arrondissement.

"Il a été secouru par des passagers", a précisé à l'AFP une source policière. La victime a été hospitalisée et souffre d'une fracture du nez et d'une plaie ouverte au visage, selon cette même source.

Cinq jours d'interruption totale de travail (ITT) lui ont été prescrits, selon la source policière.

La sûreté régionale des transports (SRT) est chargée de l'enquête. Elle cherche notamment à identifier un deuxième suspect qui aurait accompagné l'homme interpellé, selon une source policière.