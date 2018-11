Un instituteur pédophile condamné à huit ans de prison

A la barre du tribunal ce mardi, l'instituteur fait un malaise à l'évocation des faits. Puis il se reprend et tente de s'expliquer. Certes, il a commis les actes qu'on lui reproche mais son axe de défense consiste à se positionner comme une victime. Victime d'une mère incestueuse, victime de sa hiérarchie qui l'a réintégré après sa relaxe et victime de dieu qui l'aurait « abandonné. »



Face aux magistrats, les parents des victimes défilent pour exprimer leur volonté de justice. Ils évoquent leurs filles, « traumatisées » . Emu, un père raconte : "aujourd'hui, ma fille ne veut même pas me faire un bisou, à moi, son père !" Un autre parent lit un verset de la Bible. Le prévenu, souriant, acquiesce. L'incompréhension domine.



Selon l'expert psychiatre, le prévenu a des tendances pédophiles et présente un état « dangereux. »



Le procureur de la République, qui requiert huit ans de prison, semble indigné : « ce prédateur était non seulement professeur des écoles mais également ministre de la communion ! Il ose évoquer le consentement d'une enfant de 12 ans alors que la sidération des victimes était complète. »



Pour l'avocat de la défense, le prévenu est malade : « il reconnaît les faits mais se comporte en victime. Ce sont les caractéristiques d'un pédophile. »



Avant que les magistrats ne se retirent pour délibérer, le prévenu s'adresse aux victimes, à celles qui sont présentes mais également à celles qui sont absentes en déclarant qu'il espère, un jour, « obtenir leur pardon » .





Au regard de la « gravité particulière » des faits, le tribunal condamne l'homme à huit ans de prison assortis d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans. Le tribunal prononce également la privation des droits civiques.