Un incendie se propage rapidement près de Los Angeles

Los Angeles, États-Unis | AFP | mardi 10/12/2024 - Un incendie se propage rapidement mardi à Malibu près de Los Angeles, où résident de nombreuses célébrités, menaçant les bâtiments et provoquant des évacuations, ont annoncé les autorités locales.



Le "Franklin fire" s'est déclaré lundi soir et a rapidement progressé dans cette ville de Californie, dans l'ouest des Etats-Unis, jusqu'à brûler plus de 730 hectares, selon l'agence étatique Cal Fire.



L'université de Pepperdine à proximité de l'incendie a annoncé sur X avoir suspendu ses cours et ses examens mardi.



Des vidéos diffusées par les médias locaux montrent des volutes de fumée et des flammes devant une bibliothèque où se sont réfugiés des étudiants portant des masques de protection.



Les autorités locales mènent des évacuations de "porte en porte", selon la ville de Malibu.



De nombreuses célébrités d'Hollywood résident sur ce littoral, l'une des zones les plus prisées de la Californie.



Une grande partie du sud de l'Etat est placée en alerte rouge par le service météorologique américain (NWS), les rafales de vent et le faible taux d'humidité augmentant les risques d'incendies.



Après deux hivers pluvieux qui ont permis un relatif répit, la Californie connaît cette année une saison des feux très active. Cet été, le "Golden State" a souffert de plusieurs vagues de chaleur, marques du réchauffement climatique.



En juillet-août, il a subi le quatrième incendie le plus vaste de son histoire.