Un incendie de végétation maîtrisé sur les hauteurs de Arue (MàJ)

ARUE, le 4 janvier 2019- Un incendie de brousse s'est déclaré ce vendredi vers midi sur les hauteurs de Arue, sur la ligne de crête entre les vallées de Tefaaroa et Te Ara Pae. Sur place les sapeurs de Mahina, Pirae et Papeete ont été mobilisés, de même que l'hélicoptère "Dauphin" équipé d'un "Bambi Bucket", un dispositif destiné à transporter de l'eau puisée dans l'océan, et dont l'ouverture est déclenchée à hauteur du feu. Grâce à ces moyens, l'incendie a été maîtrisé et circonscrit en fin d'après-midi.



Aucune victime n'est à déplorer. Et la cause du feu serait "accidentel" comme le précise Xavier Bonnet, chef du traitement des appels. "Un individu s'est présenté et nous a indiqué qu'il était à l'origine du feu. Maintenant une enquête a été ouverte pour en savoir davantage." L'incendie aurait ravagé 3 000 mètres carrés de végétation.