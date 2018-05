Un huis clos hilarant dans un ascenseur

"Parfois, on a du mal à contenir nos sourires, tellement les jeux de mots sont drôles, les répliques s'enchaînent, cela va très très vite" , détaille tout sourire Micheline Partouche, l'une des comédiennes de cette troupe d’amateurs. "Je suis passionnée de théâtre, mais je n'avais pas le temps avec mon travail, maintenant je suis à la retraite", explique cette ancienne contrôleuse aérienne, qui avoue que tenir une heure sur scène no stop est un vrai défi : " Cela demande énormément d'énergie, un peu comme à marathon ! ".

Car il faut dire que si les quatre comédiens sont des amateurs, le metteur en scène, Stéphane Laffaille, n’hésite pas à les faire travailler comme des semi-pros. "Je leur demande déjà de bien connaître leur texte puis seulement après on répète ", précise cet homme de théâtre, qui a créé l’activité "Théâtre" ? dans le cadre de la section "Culturelle" de l ’ATacem (Aviation civile et Météo) lors de son arrivée au Fenua en juillet 2016.

Et c'est au sein de cet atelier que la pièce a vu le jour. Choisie par Stéphane Laffaille en collaboration avec les comédiens, le metteur s'est permis quelques libertés. "Dans la pièce de Barc qui date de 1994, le huis clos est composé de trois hommes et d'une femme, mais je l'ai adaptée un peu puisqu'il y aura trois femmes et un homme sur la scène du Petit théâtre".

Et sur les planches de la Maison de la culture, ces quatre comédiens cloîtrés dans cet ascenseur vont atteindre les sommets de l’humour !