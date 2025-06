Un homme tué par balles en Guadeloupe, le 28e depuis le début de l'année

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mardi 24/06/2025 - Une enquête pour assassinat a été ouverte après un nouvel homicide par balles, survenu dans la nuit de lundi à mardi en Guadeloupe, a indiqué le parquet de Pointe-à-Pitre à l’AFP, confirmant une information de Radio Caraïbes International.



"A 23H50, le corps sans vie d’un homme de 31 ans a été retrouvé à Mortenol", dans le centre de la Guadeloupe, "avec des impacts de balle sur le corps", a précisé Caroline Calbo, procureure de la République de Pointe-à-Pitre.



"Légiste, magistrat de permanence du parquet et PTS (ndlr, police technique et scientifique) se sont déplacées sur les lieux", selon la même source.



L’enquête a été confiée à la brigade criminelle, selon Mme Calbo.



Le 17 juin, le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre, en Guadeloupe, ont lancé un cri d'alarme face à la montée inquiétante de la criminalité, appelant à un "sursaut républicain" et à des moyens renforcés face à une délinquance qu'ils jugent hors norme.



A cette date, depuis le début de l'année, la Guadeloupe avait déjà enregistré 27 homicides, 111 tentatives de meurtre et 300 vols à main armée.