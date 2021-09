Un homme pointe un laser sur un avion avant d'être interpellé par la gendarmerie

Tahiti, le 14 septembre 2021 – La gendarmerie a indiqué, mardi, sur les réseaux sociaux avoir interpellé un homme qui a pointé fin août un laser en direction d'un Boeing d'Air Tahiti Nui lors de son atterrissage à l'aéroport de Faa'a. Aucun incident n'a été signalé mais le propriétaire du laser a été interpellé et devra répondre de son geste devant la justice.



"Ceci n'est pas un jeu ! Ce geste peut avoir des conséquences dramatiques", a lancé, ce mardi, les services de gendarmerie sur les réseaux sociaux. En cause, l'usage d'un pointeur laser sur un Boeing d'Air Tahiti Nui, le 28 août, lors de sa phase d'atterrissage à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. L'appareil a pu se poser sans encombre et le commandant de bord a pu identifier la provenance de "ce puissant laser de couleur vert" qu'il a situé entre Mahina et Papenoo.



Sur la base de ces renseignements, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Faa'a ont ensuite interpellé un homme de 36 ans résidant à Papenoo. Ce dernier a reconnu avoir fait usage de son pointeur laser, acheté sur internet, et devra répondre de ses actes devant la justice.



Rappelons qu'en septembre 2020 un homme avait déjà interpellé par la gendarmerie pour les mêmes faits.