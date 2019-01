Un homme meurt poignardé à Faa'a

PAPEETE, le 2 janvier 2019 - Le parquet de Papeete a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort suite au décès d'un homme ce mardi à Faa'a. Au cours d'une dispute avec sa compagne, il se serait porté plusieurs coups de couteau.



Le drame aurait eu lieu sur fond d'alcool. Alors qu'il se disputait avec sa conjointe et le frère de celle-ci, l'homme se serait poignardé. Hospitalisé au CHPF, il n'a pas survécu à ses blessures. Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les causes de la mort.