Un homme en "hypothermie sévère" découvert dans un train d'atterrissage à Orly

Paris, France | AFP | jeudi 28/12/2023 - Un jeune homme en "hypothermie sévère" a été découvert à l'aéroport de Paris-Orly dans le train d'atterrissage d'un vol arrivant d'Algérie, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.



L'homme a été découvert en fin de matinée dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie, arrivé à 10h14 à Orly depuis Oran, a indiqué le parquet de Créteil à l'AFP.



Il s'agit d'une personne sans documents d'identité et dont l'âge estimé est entre 20 et 30 ans, selon la même source.



Il a été transporté dans un état grave à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil, selon le parquet, précisant que la Gendarmerie des transports aériens (GTA) était chargée de l'enquête.



Plus tôt jeudi, une source aéroportuaire avait indiqué que le jeune homme était "en vie mais en urgence absolue car en hypothermie sévère".



La GTA a confirmé à l'AFP une "personne grièvement blessée" à Orly, sans plus de détails dans l'immédiat.



La découverte a eu lieu "vers 10H30-11H00", a priori lors de "vérifications techniques" de l'appareil, a indiqué pour sa part une source proche du dossier, confirmant que l'homme, qui a été "transporté en milieu hospitalier par les sapeurs-pompiers", n'était "pas décédé".



Plusieurs cas de passagers clandestins cachés dans les trains d'atterrissage des avions, espace non chauffés ni pressurisés, ont marqué l'actualité ces dernières années.



En avril, le corps d'un homme avait été retrouvé à Amsterdam-Schiphol à l'arrivée d'un appareil en provenance de Toronto (Canada), mais a priori passé auparavant par le Nigeria.



Quatre mois plus tôt, deux passagers clandestins, également décédés, avaient été découverts cachés dans l'espace de stockage du train d'atterrissage d'un avion venant de relier Santiago du Chili à Bogota.



En juillet 2019, le corps gelé d'un homme était tombé dans un jardin d'une banlieue sud-ouest de Londres, à un mètre d'un habitant qui prenait le soleil. Il avait semble-t-il chuté d'un train d'atterrissage d'un avion de Kenya Airways en approche de l'aéroport voisin d'Heathrow.



A l'altitude de croisière des avions commerciaux, soit 12 km, la température de l'air plonge sous -50°C, tandis que le manque d'oxygène peut s'avérer mortel.



Selon des statistiques mondiales de l'autorité américaine de l'aviation civile (FAA) citées en janvier 2022 par le New York Times, entre 1947 et 2021, 132 personnes ont tenté de voyager clandestinement en se cachant dans des trains d'atterrissage d'avions.



Cent deux d'entre-elles sont mortes, soit un taux de décès de 77%, selon la même source.