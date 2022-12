Un homme arrêté après le viol d'une Américaine à Taravao

Tahiti, le 18 décembre 2022 – Une Américaine de 36 ans a été victime d'un viol vendredi après-midi à Taravao. Un homme de 29 ans, identifié par la jeune femme comme étant son agresseur, a été interpellé et placé en garde vue dans la soirée. Au terme de 48 heures de garde à vue, il a été présenté devant un juge d'instruction dimanche et mis en examen. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire. Le parquet a décidé de faire appel de cette mesure.



Vers 17 heures vendredi, une ressortissante américaine de 36 ans a été agressée à Taravao. La jeune femme, qui cherchait son chemin, a accepté la proposition d'un scootériste de l'emmener là où elle souhaitait aller. Mais au lieu de l'y conduire, l'homme l'a amenée dans une maison abandonnée et lui aurait fait subir plusieurs viols. Alors qu'il prenait la fuite sur son deux-roues, la victime a eu la présence d'esprit de photographier la plaque d'immatriculation du véhicule. Dès vendredi soir, les gendarmes ont donc identifié le propriétaire du scooter qu'ils ont arrêté à son domicile.



Placé en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Taravao, l'individu, jusque-là inconnu de la justice, a été présenté devant un juge d'instruction dimanche après-midi et mis en examen pour viol. L'homme, qui plaide le rapport sexuel consenti, a ensuite comparu devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé sous contrôle judiciaire en estimant que l'individu présentait des garanties de représentation. Le parquet a fait appel de cette mesure lundi matin.



Rappelons par ailleurs que le 6 novembre dernier, une femme de 35 ans avait été agressée à Moorea par un homme ganté et cagoulé qui s'était introduit à son domicile et l'avait violée. L'auteur des faits est toujours activement recherché par les enquêteurs de la brigade de recherches de Faa'a.