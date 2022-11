Un homme arrêté après des tirs au centre hospitalier de Basse-Terre

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mardi 29/11/2022 - Un homme a été arrêté et "placé en garde à vue", et "une enquête de flagrance pour tentative d'assassinat" a été ouverte après des tirs au centre hospitalier de Basse-Terre, a indiqué à l'AFP Xavier Sicotle, procureur de la République du chef lieu de la Guadeloupe.



Les tirs ont eu lieu "suite à une altercation entre deux personnes extérieures à l'établissement au sein du service de consultations externes", a précisé l'hôpital dans un communiqué de presse, indiquant que "l'intervention des forces de l'ordre a été immédiate" et que "le CHBT ne compte aucune victime".



"Plusieurs coups de feux ont été tirés par le mis en cause", a également communiqué sur sa page Facebook la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe, précisant que le tireur qui était "accompagné d'un jeune enfant, a pris la fuite après les violences commises" et qu'il est "connu des services de police".



Une cellule d'accompagnement psychologique a été installée par l'hôpital, mais aussi par le parquet, pour les personnels de l'établissement et les patients qui pouvaient être à proximité.



Lors d'un séminaire sur la prévention de la délinquance qui a eu lieu le 22 novembre, les autorités relevaient depuis le 1er janvier plus de 100 tentatives d'homicides volontaires en Guadeloupe et plus de 300 vols avec armes.