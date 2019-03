Un havre pour requins-marteaux découvert aux Galapagos

Quito, Equateur | AFP | vendredi 08/03/2019 - Des scientifiques ont découvert un site aux Galapagos servant de refuge pour les requins-marteaux, une espèce en danger d'extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, a annoncé le gouvernement équatorien.



Ce refuge naturel situé à proximité de l'île Santa Cruz abrite environ 20 requins, selon le ministère de l'Environnement. Il s'agit du deuxième site de ce type détecté dans l'archipel. Le premier, découvert en 2017, abrite une trentaine de spécimens.

Les scientifiques ont attaché un dispositif de localisation sur cinq des requins afin de surveiller et de protéger l'écosystème dans lequel ils évoluent, a affirmé Eduardo Espinoza, qui a dirigé l'expédition ayant mené à cette découverte.

Les requins-marteaux grandissent lentement et sont de piètres reproducteurs. Ils sont par ailleurs victimes de la pêche.

L'Equateur a mis en place une vaste réserve marine pour tenter de protéger les requins. L'archipel du Pacifique situé à 1.000 kilomètres à l'ouest de l'Equateur, étudié par Charles Darwin, abrite 2.900 espèces marines et constitue l'un des écosystèmes les plus fragiles du monde.