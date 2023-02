Un habitant de Faa'a gagne 80 millions au Keno

Tahiti le 14 février 2023 - Un habitant de Faa’a a remporté 80 millions de Fcfp lors du tirage du Keno du 4 février dernier, annonce mardi la Pacifique des Jeux.



Un habitant de Faa’a a remporté un gain de 80 millions de Fcfp lors du tirage Keno du 4 février, a annoncé mardi la Pacifique des Jeux (PDJ). Il s'agit du premier gagnant de l’année à avoir trouvé les dix bons numéros en misant sur six grilles à 200 Fcfp avec l'option multiplicatrice. Dans un communiqué, la PDJ a donné quelques détails sur ce gagnant qui rêvait de partir vers Hawaii et jouait deux à trois fois par semaine depuis plusieurs années. Après s’être rendu à son point de vente habituel pour vérifier ses numéros et racheter un ticket, le vendeur lui a indiqué qu’il avait gagné une grosse somme et lui a conseillé de se rendre au Fare Loto à Papeete. Il a appris par la suite la hauteur de son gain : au choix 80 millions de Fcfp immédiatement ou 4 millions de Fcfp par an à vie. Le gagnant a choisi la première option. "J'ai du mal à réaliser mais c’est une belle revanche sur la vie. Je vais pouvoir continuer à aider mes enfants. Et aussi réaliser mon rêve qui est d’aller à Hawaii", a-t-il expliqué à la PDJ.