Un ha'urā de 228 kg pour un jackpot de 880 000 Fcfp

Raiatea, le 21 décembre 2020 - Le second concours amical de pêche au gros à Avera a battu un record d'affluence avec pas moins de 88 bateaux, samedi dernier. Le jackpot est revenu à l'équipage de Huahine du poti mārara de Mike Fong.



Au début du mois, le premier concours de pêche à Avera avait déjà connu un beau succès avec 46 bateaux, mais que dire de celui de samedi qui a vu la participation presque doubler. La prime à la plus grosse prise était donc conséquente avec un montant de 880 000 Fcfp, auquel il fallait rajouter les 150 000 Fcfp de la vente du poisson. Le capitaine Mike Fong s'est réjoui : "Ça c'est un beau cadeau de Noël !" D'autant qu'il n'aura fallu qu'une seule heure de combat pour les trois hommes d'équipage pour remonter à bord le haura. Le sourire à la pesée à la coopérative Taputapuatea Rava'ai, devant la foule de curieux et de sympathisants, pouvait être de mise.

Le second haura, de 169 kg, a lui aussi été pêché par un bateau de Huahine, le capitaine Pitori n'étant autre que l'adjoint au maire de Fare. Il a longtemps cru avoir gagné jusqu'à ce que la radio annonce une prise plus conséquente. Une déception effacée par l'aspect sportif et le gain sur la vente de la chair, très prisée, qui se vend très facilement.



L'affluence record prouve bien l'engouement pour cette discipline, et également le "manque" que ressentent les pêcheurs locaux, à cause de l'impossibilité d'organiser des compétitions officielles pour cause de crise sanitaire, même si ce type de concours initié "entre amis" n'a rien à voir avec les joutes habituelles. En effet, si les frais de participation sont bien moindres qu'à l'accoutumée, toutes les autres prises, quels que soient le poids ou la catégorie, ne rapportent ici rien du tout, contrairement aux concours officiels. Mais au vu du nombre record de participants, il est clair que la formule plaît.