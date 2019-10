Un groupe canadien propose un show pour les fans des Eagles

PAPEETE, le 21 octobre 2019 - Hotel California est un groupe de musique canadien qui joue dans les plus grandes salles américaines, canadiennes et européennes. Ils sont invités par Tahiti event concept à assurer deux représentations en Polynésie : The original tribute to the Eagles.



" Les artistes du groupe Hotel California ont de la bouteille ", assure Christophe Gaudot, fondateur de Tahiti event concept. " Ils ont également un son et une technicité très proches des Eagles. Le guitariste Rick Spyder a une voix comparable à celle du chanteur des Eagles, Glenn Frey, sur hotel California, c'est vraiment bluffant! "



The Eagles est un groupe de rock américain originaire de Californie, fondé en 1970. Il a sorti un premier album en 1972. Pionnier du country rock, le style musical de ce groupe est bien connu sous le nom de West coast sound.



Il a atteint son pic de popularité en 1976 avec la sortie de Hotel California qui s'est vendu à 16 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis et à 32 millions dans le monde.



Séparés et reformés



Ils se sont séparés en juillet 1980, mais ils sont revenus depuis. Ils ont écrit un nouvel album en 1994 avec un mélange de chansons studio et live.



Ils ont effectué des tournées jusqu'à très récemment. En 2013, par exemple, ils ont commencé history of the eagles – Live in Concert. " Mais on ne voyait pas l'intérêt de les faire venir puisqu'il n'y a tous les artistes du début ", indique Christophe Gaudot. Le bassiste Randy Meisner a quitté le groupe en 1977. Le chanteur Glenn Frey, lui, est mort en 2016.



Tahiti event concept a préféré faire venir le groupe Hôtel California pour reprendre les tubes des Eagles.



Hotel California est un groupe canadien né en 1986. " Ils ont les agréments pour jouer les Eagles ", précise Christophe Gaudot.



Ils assurent des concerts dans les plus grandes salles américaines, canadiennes, européennes. Les membres de l’Hotel California jouent également dans de nombreux groupes en tournée, tels que The Guess Who, April Wine, Glass Tiger, Coney Hatch et Foot In Cold Water.