Un gendarme confond son Taser avec son arme : 18 mois avec sursis pour homicide involontaire

Viennent ensuite les plaidoiries des parties civiles. Pour la défense du fils de la victime et de la mère de ce dernier, Me Révault rappelle que la famille entend « voir passer la justice de manière concrète » : « mes clients attendaient cette audience avec une certaine crainte car ils s’interrogent… Le prévenu, après avoir été suspendu, a été réintégré à un poste administratif. Alors qu’il était sous contrôle judiciaire avec l’interdiction de quitter le territoire, il a fait un voyage aux Etats-Unis. Ce séjour n’a entraîné aucune révocation du contrôle judiciaire. » Puis l’avocate de conclure : « le prévenu était face à une situation qu’il ne contrôlait pas et il a voulu y mettre fin par tous les moyens sans aucune précaution. »



Pour la défense de la victime, Me Rousseau-Wiart pointe du doigt les « négligences en cascade » : « le prévenu dit avoir effectué les procédures. Si cela avait été le cas, il aurait réalisé qu’il avait la mauvaise arme en main. Quand je regarde le dossier et que je mets tout bout à bout, le prévenu nous parle d’un geste « réflexe » alors qu’il déclare n’avoir jamais utilisé son Taser. » Puis, le conseil déplore que l’on « ne traite pas chaque citoyen de la même manière lors d’un procès » : « le jeune homme qu’était mon client est parti trop vite. »



A l’aube de ses réquisitions, le procureur de la République souligne l’action « précieuse » qui est menée par la Gendarmerie et rappelle qu’au-delà de ce drame humain, « il faut appliquer la règle froide du Droit. » Avant de requérir 18 mois de prison avec sursis et un an d’interdiction de porter une arme, le représentant du ministère public affirme qu’il est « particulièrement clair » qu’à « plusieurs reprises » , le prévenu fait preuve de « négligence » et d’ « imprudence. »



Me Bezzouh-Mauconduit, l’avocate du prévenu a clos les plaidoiries en rappelant la « sincérité des regrets » de son client : « ce n’est pas un homme lâche car, à aucun moment, il n’a voulu échapper à sa responsabilité. Les effectifs de sa brigade ont été réduits de 30 % sur un secteur qui a doublé. La formation dispensée aux gendarmes et aux forces de l’ordre n’est pas suffisante et, peut-être que si mon client avait été formé différemment, nous n’en serions pas là aujourd’hui. » L’avocate est ensuite revenue sur l’intervention qui nécessitait « d’agir vite. »



Appelé à s’exprimer devant le tribunal avant que celui-ci ne se retire pour délibérer, le prévenu a semblé ému : « je présente mes excuses et mes regrets éternels à la famille. Je pense à la victime et à ses proches le matin quand je me lève et le soir quand je me couche. Pour un gendarme, c’est la pire chose qui puisse arriver. »



Après en avoir délibéré, les magistrats ont suivi les réquisitions du procureur de la République et ont condamné le gendarme à 18 mois de prison avec sursis. Ils ont également favorablement répondu à la requête de son avocate qui avait demandé l’exclusion de la condamnation de son casier judiciaire.