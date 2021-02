Un forum virtuel pour peaufiner son orientation post-bac

Tahiti, le 4 février 2021 - Épidémie de Covid-19 oblige, les traditionnelles journées d’orientation post-bac organisées sur le campus de Outumaoro seront dématérialisées cette année. Elles prendront la forme d'un forum virtuel les 8, 9 et 11 février avec l'organisation de conférences en ligne qui aborderont toutes les possibilités d'orientation pour les lycéens.



Les journées d'orientation post-bac, en temps normal, ce sont 2 300 à 2 400 lycéens rassemblés pendant deux jours à l'Université de la Polynésie française (UPF). Évidemment, épidémie de Covid-19 et mesures sanitaires obligent, ces journées se tiendront sous une autre forme cette année. Et à l'image du salon du tourisme ou de la 18ème édition du Fifo, les journées d'orientation post-bac auront droit également à leur version numérique. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Éducation, en collaboration avec l'UPF, organisera les 8, 9 et 11 février le forum virtuel post-bac.



Pour aider les lycéens encore indécis dans leur choix d'étude, la plateforme virtuelle proposera pendant trois jours pas moins de 23 visio-conférences diffusées en direct et réparties par domaines d’études (économie, commerce, gestion, tourisme, santé-social…). Des enseignants, des étudiants mais également des professionnels seront invités à s'exprimer lors de ces conférences. Les élèves auront également la possibilité de poser des questions aux intervenants pour maintenir une certaine interactivité malgré la dématérialisation. "Le but est d'offrir des présentations vivantes et concrètes sur les objectifs des formations qui leur sont proposées", précise-t-on du côté de l'UPF.



"Ce forum est une belle vitrine pour aider les élèves de terminale à peaufiner leurs projets professionnels", a indiqué Éric Tournier, récemment nommé directeur général de l'éducation et des enseignements (DGEE). "On parle de forum virtuel, mais en réalité il est bien plus ouvert car les élèves qui n'auront pas pu assister aux conférences en direct pourront toujours les retrouver en replay. Et ce forum virtuel nous permettra également de toucher les élèves des îles."



"50% des élèves ont déjà validé un ou plusieurs vœux"



À noter que les élèves de terminale ont la possibilité depuis janvier de formuler leurs premiers vœux d'orientation post-bac sur la plateforme Parcoursup. "50% des élèves ont déjà validé un ou plusieurs vœux", s'est réjoui Thierry Delmas, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation. Ce dernier espère donc que ce forum permettra de décider la moitié des élèves encore indécise. "On souhaite associer également les parents à cette démarche d'orientation qui est évidemment très importante pour l'avenir de leurs enfants", a insisté le collaborateur de Christelle Lehartel.