Un forum pour promouvoir la santé au travail

PAPEETE, le 30 septembre 2019 - Le 3e forum Santé au travail prévoit d’accueillir 164 représentants d’entreprises ou d’administrations engagées dans la promotion de l’activité sportive et d’une nutrition équilibrée sur le lieu de travail.



Le 3e forum Santé au travail se tiendra de 7 h 30 à 15 heures, ce jeudi à la présidence. L’événement est ouvert à tous les chefs d’entreprise, chefs de service administratifs. Ce jeudi 164, représentants de sociétés signataires de la charte Entreprise active ou de l’administration ont prévu de participer à cette journée d’échange sur le thème de la santé et du bien-être au travail.



Cette année, le forum propose plusieurs conférences en matinée, animées par des professionnels. On note d’ailleurs la présence du Québécois Pierre Côté, créateur de l’indice relatif de bonheur, qui doit animer une conférence en fin de matinée sur le thème du bonheur au travail.



En 2015, la Direction de la Santé a mis en place la charte d’engagement des entreprises actives pour la santé de leurs salariés. Huit sociétés s’étaient jointes à la démarche Entreprises actives. Elles sont aujourd’hui 26 et emploient près de 4500 personnes. L’initiative a été élargie en 2017 aux services l’administration du Pays et leurs 8000 agents, avec l’opération Mon Administration active.

Sur la base du volontariat, ces opérations de promotion de la santé des salariés et des agents administratifs sur leur lieu de travail s’intéressent aux facteurs comportementaux à risque à l’origine des maladies liées au mode de vie.



"Le forum est vraiment le lieu d’échanges annuel et d’information pour les entreprises et les administrations engagées dans cette opération", souligne Clément Boinot, au département des programmes de prévention de la Direction de la Santé. "Elles ont déjà un certain nombre de ressources, que ce soit humaines, financières ou techniques. Elles mettent déjà des actions en place. Le but de la Direction de la Santé est de les accompagner dans ces actions et potentiellement de leur donner de nouvelles solutions, en termes de nutrition, de promotion de l’activité, et une nouveauté depuis 2019 avec le sevrage tabagique. (…) On est vraiment dans la promotion de nouvelles habitudes de vie, en jouant contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles."