

Un forum post-3e pour choisir sa voie

Tahiti, le 24 novembre 2025 - Cap sur l’avenir pour près de 1 200 collégiens issus de quinze établissements du privé comme du public. Cette semaine, deux journées seront dédiées à l’orientation des élèves de 4e et 3e. Jeudi 27 et vendredi 28, la présidence accueillera la troisième édition du Forum post-3e, avec 66 diplômes présentés sur 85 stands. L'occasion de découvrir les filières générales, technologiques et professionnelles, et de préparer plus sereinement un choix déterminant pour la suite de leur parcours.





À 14 ou 15 ans, l’orientation tient souvent du casse-tête. Entre informations dispersées, idées reçues et hésitations, les collégiens ont parfois du mal à imaginer leur avenir. C’est précisément pour répondre à ces inquiétudes que le Centre d’information et d’orientation (CIO) organise, les jeudi 27 et vendredi 28 novembre, le Forum post-3e à la présidence. Pour cette troisième édition, les 1 221 collégiens attendus auront l’occasion de découvrir 66 diplômes proposés en Polynésie, du CAP au bac, répartis sur 85 stands couvrant sept grands domaines de formation.



“Les jeunes ont beaucoup d’informations, mais ne savent pas toujours faire le tri”, explique Moeragi Rey, directrice du CIO. Et c'est l'un des objectifs de ce forum qui vise donc à centraliser les ressources, mais surtout à créer du contact. Contrairement à une simple recherche en ligne, les collégiens pourront échanger avec des enseignants et, surtout, avec des lycéens déjà engagés dans les filières présentées. “Parfois, le discours d’un élève porte davantage que celui d’un adulte”, souligne-t-elle à juste titre.



Comme le rappelle Olivier Huisman, secrétaire général du vice-rectorat, le passage du collège au lycée est “un moment clé”, souvent synonyme d’éloignement familial et de bouleversements, notamment pour ceux de la Presqu'île ou des archipels. D’où la nécessité d’un accompagnement qui ouvre réellement le champ des possibles, sans idées préconçues ni stéréotypes, comme le rappelle Olivier Huisman : “Tous les métiers doivent être accessibles à tout le monde”. Le forum se veut aussi concret. Les stands proposeront démonstrations et mises en situation : mannequin de couture, matériel hôtelier, outils professionnels…



Explorer des voies connues... et plus inattendues



Une façon de rendre les formations tangibles pour des adolescents encore hésitants. Et si le public scolaire occupera les lieux de 7 h 30 à 16 heures, une ouverture aux familles est prévue jeudi jusqu’à 18 heures, afin d’associer parents et enfants au projet d’orientation.



Toutes les voies seront représentées : bac général, technologique, CAP, bac pro… Les secteurs les plus plébiscités sont toujours les mêmes, à savoir “l'électricité, la mécanique, la sécurité et l'hôtellerie-restauration”, mais l’ambition est aussi de révéler des métiers moins connus et de peut-être susciter des vocations. Agriculture, mer, métiers d’accueil ou gestion : autant de filières où les besoins locaux sont réels. “Il ne s’agit pas de pousser les élèves, mais de leur faire découvrir des perspectives auxquelles ils n’avaient pas pensé”, insiste Moeragi Rey.



Sans prétendre résoudre à lui seul le décrochage scolaire, ce rendez-vous peut constituer un levier pour redonner du sens à la scolarité en montrant qu’il existe des voies variées, accessibles et adaptées aux envies de chacun. En somme, ce forum entend rappeler qu’à cet âge charnière, rien n’est encore figé et que l’essentiel est de commencer à se projeter, échanger et questionner pour construire son avenir.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 24 Novembre 2025 à 12:24 | Lu 354 fois



