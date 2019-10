Un forum innovant pour 400 demandeurs d’emploi

Papeete, le 28 octobre 2019 -Un grand forum de l’emploi en faveur des demandeurs d’emploi de quartiers prioritaires de neuf communes de l’agglomération de Papeete aura lieu jeudi 31 octobre sous le chapiteau de la Présidence.



Bar à CV, témoignages de professionnels, ateliers… Pendant quatre heures, jeudi 31 octobre au matin, près de 400 demandeurs d’emploi de quartiers prioritaires de neuf communes de l’agglomération de Papeete (Mahina, Arue, Pirae, Moorea, Papeete, Faaa, Punaauia, Paea et Papara), trouveront tout ce dont ils ont besoin pour optimiser leurs démarches pour trouver un job, lors d'un grand forum organisé par le Contrat de Ville, le gouvernement de Polynésie française et FACE Polynésie (la fondation Agir contre l'exclusion).



Après avoir organisé deux éditions de la course à l’emploi les années précédents, les communes et FACE Polynésie ont souhaité rénover le concept en proposant cette année un forum de l’emploi innovant. En effet, en plus des habituels stands d’information, les participants pourront participer à des ateliers, visiter des centres de formation et des entreprises ou encore échanger avec des salariés au sujet de leur métier et de leur parcours.



Le forum a été précédé de trois semaines d’actions d’accompagnement dans les communes de l’agglomération de Papeete, au profit de près de 400 demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires. Si le forum leur est en premier lieu destiné, celui-ci sera ouvert au grand public de 8 heures à midi.