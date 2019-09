Un festival du surf à Vairao

La première édition du Taiarapu-Ouest Horue Festival est organisée par le Tahiti Iti Surf Club sous l’égide de la Fédération tahitienne de surf et avec le soutien de la commune de Taiarapu Ouest. La compétition se déroulera à la passe de Tapueraha, à Vairao, appelée communément "la grande passe", du 14 au 22 septembre.

surf.Après la vague mythique de Teahupo’o, cet autre spot de récif est très apprécié des surfeurs internationaux aguerris pendant la période d’attente de la Tahiti Pro Teahupo’o. En plus d’être très longue, la vague de Vairao est régulière, puissante et adaptée à toutes les disciplines de glisse telles que le surf, le body board, le stand up paddle, le long board, le knee board, le drop knee ainsi que le body surf.Le dernier événement sportif organisé sur ce site date de 2008, il était proposé par le Vairao Surf Club (ancienne appellation du Tahiti Iti Surf Club) et comptait pour le championnat fédéral.En format open, la compétition est ouverte aux licenciés et non-licenciés, amateurs ou professionnels, ainsi qu’aux locaux et étrangers à partir de 14 ans. Elle est inscrite au calendrier de la Fédération tahitienne de surf. Elle sera l’occasion pour les athlètes de la presqu'île de rivaliser avec d’autres surfeurs.Cet événement se tiendra pendant les vacances scolaires. Il aura une vocation populaire, touristique et sportive et donnera la possibilité à la jeunesse de Tahiti Iti et à ses visiteurs de participer à des sessions d’initiation sportive et à des ateliers culturels, ludiques tels que le bouturage de corail et des actions de nettoyage (plogging). Des stands d’information seront installés sur le quai de Vairao.Diverses activités seront également proposées par d’autres associations sportives de la commune (va’a, cyclisme etc...). Le Taiarapu-Ouest Horue Festival est l’occasion de mettre en avant un site sportif et touristique de la commune à fort potentiel autre que celui déjà très connu de Teahupo’o.