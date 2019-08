Un festival Woodstock made in Tahiti au Belvédère

Papeete, le 6 août 2019 - Ambiance peace & love assurée au Belvédère du 16 au 18 août. Pour fêter les 50 ans de Woodstock, le restaurant de Pirae organise pendant trois jours son festival : bivouacs, concerts, sessions DJ & bien sûr pantalons pattes d'eph seront de mises.





Il y a 50 ans, le festival Woodstock rassemblait plus de 400 000 personnes à Bethel, dans l'état de New York. Concerts mythiques de Santana, de Ravi Shankar, de Joan Baez, de Janis Joplin, des Who, ou encore de Jimi Hendrix et ambiance déjantée, marqueront à tout jamais l'histoire de la musique et du monde hippie.

Pour célébrer le demi-siècle de ce festival légendaire, le restaurant O Belvédère, situé dans les hauteurs de Pirae, organise pendant trois jours du 16 au 18 août prochain, le "Woodstock 50' anniversaire".

"Cela fait pas mal de temps que nous pensions à organiser un festival pour célébrer les 50 ans de Woodstock ici. On aime s'amuser, on apprécie beaucoup l'ambiance peace & love" , expliquent décontractés les propriétaires du lieu, Julien et Cathy Derudder, à l'initiative de l'événement. Le principe de ce festival Woodstock made in Tahiti est simple, le restaurant, perché en haut du belvédère de Pirae, va faire un petit retour dans le passé, en août 1969.