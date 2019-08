Rumia Avaemai

Secrétaire de Haururu



« C'est ouvert à tout le monde »



« C’est un projet qui porte le nom de Farefenua, et à l’intérieur de ce projet, Haururu veut bâtir plusieurs maisons. Deux ont déjà été construites, le Fare ‘opu rahi a Pere et le fare rapa’au. Maintenant, il y a le Fare ‘aira’a upu. Selon la conception de Haururu, le fare ‘aira’a upu est un lieu d’enseignement. Il est destiné à la pratique de notre langue maternelle. C’est une maison qui est destinée à partager, à approfondir avec la participation de certains metua et enseignants. C’est ouvert à tout le monde. Selon la définition du dictionnaire de Davis, c’est un lieu où on mange un savoir, un lieu réservé à préparer des prêtres. Il y a plusieurs incantations qui y sont enseignées et c’est surtout réservé à l’adoration du dieu Ti’i. »