Un fare entièrement détruit par les flammes à Mahina

Tahiti, le 20 juillet 2022 – Un incendie s’est déclaré ce mercredi, peu avant midi, route de la pointe Vénus, à Mahina. Aucun blessé n’est à déplorer mais une maison a été entièrement détruite par les flammes. Un appel aux dons a été lancé dans l’après-midi sur les réseaux sociaux, afin de venir en aide à la locataire des lieux, qui y vivait seule.



Ce mercredi, peu avant midi, un incendie s’est déclaré dans une maison d’habitation à Mahina, quartier Izal, route de la pointe Vénus. La locataire des lieux, qui vit seule, n’était heureusement pas présente à ce moment-là. Aucun blessé n’est à déplorer mais le fare a été entièrement détruit. Il s’agissait d’une maison assez ancienne, en Pinex, selon les services de la commune.



Juste avant que le feu ne se déclare, des arcs électriques ont été aperçus au niveau des branchements au-dessus de la maison, d’après les témoignages du voisinage. Un court-circuit électrique est donc la piste la plus probable.



Les pompiers de Mahina se sont rapidement rendus sur les lieux afin de limiter la propagation des flammes et de protéger les habitations voisines. Leur intervention a duré une trentaine de minutes. L’épais panache de fumée grise était visible jusque Faa’a.



Si les habitations alentours n’ont pas été réellement menacées et la propagation du feu limitée, de l’avis de la commune, un garage voisin a tout de même été endommagé. La locataire, par contre, a tout perdu dans ce drame.



C’est pourquoi la propriétaire du garage mitoyen brûlé a lancé dans l’après-midi un appel à la solidarité sur les réseaux sociaux. "En attendant l’aide du service social, merci de lui apporter du linge en taille XL, serviettes, paréos, shorts en taille XL, etc. Elle dormira chez ma maman en attendant une meilleure solution", peut-on y lire.