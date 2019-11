Un enfant mordu par un requin à Moorea

Tahiti, le 15 novembre 2019 – Un enfant de neuf ans a été mordu par un requin jeudi lors d’une séance de « feeding » organisée par le Lagoonarium de Moorea. La victime n’est heureusement que légèrement blessée.



Un peu plus de trois semaines après l’accident d’une touriste de Moorea mordue et grièvement blessée par un requin parata au large de l’île sœur lors d’une sortie baleine, un enfant de neuf ans a été mordu, jeudi, par un requin au Lagoonarium de Moorea. Des blessures heureusement légères au bras de l’enfant, mais nécessitant tout de même des points de sutures et une évacuation vers l’hôpital de Taaone à Tahiti, selon les informations révélées par TNTV jeudi soir, et détaillées dans La Dépêche vendredi matin.



Selon nos confrères, l’accident a eu lieu pendant une séance de « feeding » -le nourrissage de poissons, raies et requins avec du pain et des sardines- organisée par le Lagoonarium dans le lagon de Moorea au niveau de Afareaitu. Des témoignages d’une touriste et de la gérante du Lagoonarium, il ressort que les appâts jetés à l’eau ont dérivé sur les touristes qui observaient la faune marine jusqu’à ce que l’accident ne survienne. Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour étudier les circonstances de cet accident et les éventuelles responsabilités.