Un enfant meurt dans un incendie près de Strasbourg, un suspect interpellé

Strasbourg, France | AFP | mardi 03/09/2019 - Un enfant de 11 ans est mort et onze personnes ont été blessées dans un violent incendie peut-être criminel qui a ravagé, dans la nuit de lundi à mardi, une HLM de Schiltigheim, dans la banlieue nord de Strasbourg, un suspect étant interpellé.



Après un premier bilan à l'aube évoquant huit blessés, les pompiers ont indiqué à la mi-journée qu'au total onze personnes ont été légèrement blessées, dont dix ont été transportées à l'hôpital.

Débuté à 3H51 dans les parties communes de l'immeuble de deux étages, selon les pompiers, cet incendie est "criminel", a affirmé une source policière. "Un suspect âgé de 23 ans" a été interpellé dans la nuit, a ajouté cette source.

Le parquet de Strasbourg indique, pour sa part, que l'origine de l'incendie est encore "indéterminée". "Une enquête en flagrance est en cours confiée au commissariat de Strasbourg", a ajouté le parquet, qui doit communiquer davantage "dans l'après-midi".

La maire de Schiltigheim, Danielle Dambach, a indiqué à l'AFP qu'une famille nombreuse, principale victime de l'incendie, était "d'origine centrafricaine", installée dans la commune depuis de nombreuses années.

Le corps de l'enfant âgé de 11 ans a été découvert dans leur appartement, au premier étage.

Sa mère et d'autres enfants "ont sauté pour échapper aux flammes" mais leurs pronostics vitaux ne sont pas engagés, selon la source policière interrogée.

Le père de l'enfant décédé est arrivé sur place en début de matinée, a constaté un journaliste de l'AFP. En état de choc, il a été pris en charge par les secours.

"La maman souffre de la hanche, un des enfants souffre au niveau de la nuque", a indiqué à la presse Dominique Schuffenecker, directeur de cabinet de la préfecture du Bas-Rhin.

L'incendie qui semblait maîtrisé vers 07H00 a ensuite repris dans la matinée. Vers 11H00, des fumées continuaient de s'échapper de l'immeuble noirci, une ancienne maison alsacienne rénovée.

"Nos progressions à l'intérieur du bâtiment sont extrêmement compliquées, extrêmement ralenties. Le feu est actuellement dans les planchers, on a plusieurs départs de feu qu'on traite au fur et à mesure", a expliqué à l'AFP le commandant Sébastien Rossi. Un pompier est déjà passé à travers le plancher de cet immeuble au début de l'intervention, a-t-il indiqué.

"Au plus fort de l'intervention, une centaine de soldats du feu a été mobilisée", ont indiqué les pompiers à la mi-journée - "Déferlement d'actes malveillants" -

"A ce stade, on n'exclut ni l'accidentel ni l'intentionnel", a déclaré, prudente, la maire Danielle Dambach. Néanmoins, elle a rappelé l'incendie qui s'est déclaré le 19 août dans un autre bâtiment de la commune, où une association hébergeait des familles d'origine étrangère. Des tags anti-migrants l'avaient revendiqué quelques jours plus tard sur les murs de la mairie d'un village du Bas-Rhin. "C'est quand même bizarre. Pourquoi d'un coup des communs d'immeubles prennent feu au milieu de la nuit ?", s'est-elle interrogée.

Dans un communiqué, le maire de Strasbourg, Roland Ries, a jugé "absolument inadmissible" l'incendie de la nuit dernière "vraisemblablement d’origine criminelle".

"Depuis plusieurs mois maintenant, j’observe avec consternation un déferlement d’actes malveillants à Strasbourg et dans le Bas-Rhin. Tags racistes et antisémites, incendies criminels, autant de gestes détestables que je condamne avec fermeté", a-t-il affirmé.

"Il est encore beaucoup trop tôt pour pouvoir imaginer qu'il puisse y avoir un lien entre ces incendies et celui d'aujourd'hui", a insisté le directeur de cabinet.