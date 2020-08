Un éleveur de lions sud-africain tué par un de ses félins

Johannesburg, Afrique du Sud | AFP | jeudi 27/08/2020 - Un éleveur de lions sud-africain a été tué par une des lionnes dont il s'occupait, a annoncé jeudi sa famille.



West Mathewson, 69 ans, promenait deux lionnes blanches mercredi quand l'une d'entre elles l'a soudainement attaqué et tué, dans l'enceinte du Lion Tree Top Lodge, une propriété familiale, dans la province du Limpopo (nord-est).



Surnommé "Oncle West", il élevait les félins depuis leur plus jeune âge et avait l'habitude de communiquer avec eux. Sa femme Gill, 65 ans, était en voiture derrière lui lors de l'attaque mais n'a pu intervenir, selon un communiqué de l'avocat de la famille, Marina Botha.



Les lions ont été provisoirement transférés dans un autre établissement en attendant qu'une décision soit prise sur leur sort mais la famille a assuré qu'ils seraient "relâchés dans le meilleur environnement disponible pour les accueillir".



L'Afrique du Sud compte quelques 8.000 lions élevés en enclos pour la chasse, le commerce des os, le tourisme et la recherche universitaire, selon des estimations de groupes de défense de la faune sauvage.



Le pays ne compte en revanche que 3.000 bêtes à l'état sauvage, vivant dans les parcs nationaux où la chasse est interdite.