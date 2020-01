Un écran diffuse du porno dans une gare suédoise

Stockholm, Suède | AFP | vendredi 17/01/2020 - Un écran interactif dans la gare d'une ville suédoise a diffusé des images pornographiques au lieu des habituels horaires et publicités, a-t-on appris vendredi auprès de l'opérateur des transports publics locaux.



L'incident survenu au cours d'une opération de maintenance jeudi après-midi en gare centrale routière et ferroviaire de Kalmar, dans le sud-est de la Suède, a duré une quinzaine de minutes avant l'intervention des techniciens.

"Nous avons été informés par un chauffeur de bus que quelqu'un diffusait des images pornographiques sur un de nos écrans", a indiqué à l'AFP Karl-Johan Bodell, directeur du trafic à la régie des transports publics de la région, KLT.

Le sous-traitant responsable des écrans a ouvert une enquête interne pour déterminer les causes du fâcheux dysfonctionnement et empêcher qu'il ne se reproduise, a précisé KLT.

Des médias locaux affirment que des hackers en sont à l'origine. La régie n'a pas confirmé cette hypothèse mais Karl-Johan Bodell a reconnu que "c'est la première chose qui [lui était venue] à l'esprit".