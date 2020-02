Un « drive-in » de paka pour collégiens démantelé à la Mission

Tahiti, le 27 février 2020 – Les policiers de la Direction de la sécurité publique ont interpellé mardi un couple installé à la Mission à Papeete dans un véritable « drive-in » de vente de paka fréquenté notamment par de jeunes collégiens des environs.



« Horaires : lundi à dimanche – 6h à 22h. Lumière éteinte veut dire n’a plus ou fermer. » La petite affaire était parfaitement organisée. Mardi dernier, les policiers de la Direction de la sécurité publique (DSP) ont démantelé un véritable « drive-in » de vente de paka dans une habitation de La Mission à Papeete. Depuis plusieurs semaines, les enquêteurs en planque observaient le petit manège bien huilé du couple installé dans une maison du quartier et de leur fidèle clientèle, très souvent constituée de jeunes collégiens et adolescents des environs. Des panneaux indiquant les heures d’ouverture de la boutique et le règlement des lieux avaient même été installés sur la devanture de la maison…