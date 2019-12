Un dispositif pour le para va'a au motu de Arue

Tahiti, le 18 décembre 2019 - Un dispositif d'accès aux sports nautiques en faveur des personnes à mobilité réduite a été inauguré au motu de Arue mercredi.



Les personnes à mobilité réduite ont dorénavant la possibilité de pratiquer des sports nautiques au motu de Arue. Un dispositif spécial a été officiellement inauguré mercredi. L’équipement est en aluminium. Il a été conçu localement et fonctionne manuellement avec une capacité de charge de 150 kg maximum. La cérémonie d’’inauguration s’est clôturée par une démonstration de transfert de toute une équipe de para va’a et une course de va’a avec la participation de la ministre des Sports, Christelle Lehartel.



Cette installation a été réalisée à l’initiative du Rotary Club, du club Marara et de Pascal Tuiho, avec le concours du maire d’Arue pour la mise en place sur le motu de Arue d'aménagements adaptés à l’accueil des sportifs de parava’a.



Le financement est permis grâce aux dons recueillis sur la plateforme de crowfunding "Rame pour tous, rame avec Pascal" . Ce dispositif sera mis à profit par les adeptes de para va’a afin de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles.



L'inauguration officielle de ces installations s'est faite en présence de la ministre de la jeunesse et des sports, Christelle Lehartel, accompagnée de la déléguée interministérielle au handicap, Sylvia Berteil, aux côtés du maire de Arue, Philip Schyle, du président du Rotary Club, Patrice Beuscher, de la présidente de la fédération handisport, Henriette Kamia, du président du club Marara, Mathieu Forge et du président de l’association de parava’a, Atonia Teriinohorai.