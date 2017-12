Un diplôme universitaire pour la formation des infirmiers des îles

Ces professionnels de santé ont suivi une formation intense de neuf semaines sur un an répartie entre cinq semaines de cours et quatre semaines de stage effectuées à l’hôpital de Moorea. Un accent particulier a été mis sur certains thèmes spécifiques, car pour beaucoup d’entre eux, ils sont les seuls professionnels de santé dans leur île et doivent faire face à des missions et des situations aussi multiples que complexes.

Ainsi, la formation est axée sur différents domaines directement en rapport avec des problématiques rencontrées au quotidien, à savoir la gestion et le management des centres de santé, les compétences en santé primaire, techniques de prévention et promotion de santé, l’approfondissement de certaines connaissances en physiopathologie et thérapeutique et des techniques pour améliorer la prise en charge des urgences.

Pour valider leur diplôme, les étudiants ont dû étudier une fiche d’action sur une problématique qui les concernait. La question de l’obésité et de sa prévention dans les îles a été largement abordée.

« C’est la deuxième promotion diplômée. La première sortie en 2016 a déjà donné des résultats très positifs. Les agents se sentent bien plus à l’aise dans leur travail, les résultats sur les pathologies sont beaucoup plus efficaces. On pense développer de nouveaux modules de formation pour ces infirmiers dans le futur » , conclut avec sourire le Dr Philippe Biarez.