Un dîner à l’Elysée avant le Livre bleu des Assises

Emmanuel Macron a reçu une centaine d’élus ultramarins ce mercredi soir à l’Elysée, à la veille de la restitution des propositions issues des Assises des Outre-mer. Il a confirmé son passage en Polynésie l’an prochain.



Le président de la République et son épouse Brigitte ont reçu une centaine d’élus ultramarins à dîner, ce mercredi soir, autour d’un buffet sur la terrasse du palais présidentiel donnant sur le grand parc. La Polynésie française était représentée par le vice-président Teva Rohfritsch et par trois parlementaires, Lana Tetuanui, Maina Sage et Nicole Sanquer.



Cette réception était organisée à la veille de la remise du Livre bleu qui doit synthétiser les mesures retenues par le gouvernement à la suite de la consultation populaire des Assises des Outre-mer. Il s’agissait de démontrer l’importance qu’accorde le gouvernement aux territoires ultramarins. « Les Outre-mer sont au cœur de la République et de la Nation », a assuré Emmanuel Macron. Le président de la République est spontanément revenu sur le scepticisme qui a entouré le lancement des Assises, qui faisait craindre que cette consultation ne ressemble aux Etats généraux de 2009 qui avaient débouché sur peu de mesures concrètes. Cette fois, Emmanuel Macron veut justement du concret. Pour réussir, il souligne qu’il a « besoin que les élus accompagnent cette stratégie », qui doit être mise en place « au plus près du terrain ». Et d’ajouter que « tout le gouvernement est mobilisé pour réussir » les Assises des Outre-mer qui doivent être la feuille de route de la politique de l’Exécutif pour le quinquennat.



C’est ensuite jeudi matin que les mesures retenues seront dévoilées. Première étape, la restitution des conclusions des Assises territoire par territoire, dans la salle des fêtes de l’Elysée. Ensuite, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin présentera officiellement le Livre bleu, qui comporte près de 200 pages. Enfin, le président de la République conclura officiellement cet événement.



La matinée se prolongera ensuite par des « rencontres projets » sous forme de speed dating de 15 minutes. Durant la phase de consultation des Assises, un appel à projets avait été lancé, et 25 d’entre eux ont été retenus, parmi lesquels un projet de connectées en Polynésie française pour surveiller la mortalité des abeilles. Dans les salons de l’hôtel Marigny situé juste en face du palais présidentiel, les 25 porteurs de projet vont faire face à dix ministres et à des directeurs d’établissements publics pour tenter de les convaincre d’« accompagner » leur projet.



Par ailleurs, Emmanuel Macron a confirmé en marge de ce dîner qu’il compte bien se rendre en Polynésie début 2019.