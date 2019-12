Un détenu violé à Nuutania indemnisé

L’instruction a en outre établi, constate également le tribunal, que "plusieurs expertises psychiatriques réalisées dans différents centres de détention ayant accueilli l’agresseur, et qui étaient nécessairement connues de l’administration pénitentiaire, avaient révélé le risque que cet individu représentait pour autrui, un rapport mentionnant notamment une « dangerosité criminologique inquiétante en terme de récidive »". Le tribunal rappelle enfin que "l’agresseur (…) avait lui-même demandé à la direction de [Nuutania] de ne pas le placer dans la même cellule que le requérant, en raison d’une attirance incontrôlable pour les jeunes garçons".



De son côté, et compte tenu d’un "état de particulière faiblesse" lors de son incarcération, le jeune homme de 19 ans avait demandé à changer de cellule 3 jours avant d’être violé.



En raison de tout cela, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser la somme de 300 000 francs, en plus de 1,2 million de Fcfp déjà obtenu d'une transaction avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), en réparation de ce viol. Pour la juridiction, "En s’abstenant de prendre des mesures particulières, notamment de surveillance, destinées à prévenir les risques d’agression qui se sont réalisés, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, qui a concouru à la réalisation de l’infraction dont a été victime le requérant ".