Un détenu sous le coup d'une procédure criminelle s'évade de l'hôpital d'Elbeuf

Rennes, France | AFP | jeudi 26/04/2018 - Un détenu d'une trentaine d'années sous le coup d'une procédure criminelle s'est évadé jeudi de l'hôpital d'Elbeuf (Seine-maritime), selon plusieurs sources.



"Le détenu s'est évadé de sa chambre carcérale à l'hôpital d'Elbeuf. Une enquête a été ouverte et confiée au SRPJ (Service régional de police judiciaire) de Rouen", a indiqué la procureure d'Evreux Dominique Puechmaille qui n'avait pas plus de précisions.

Selon Benjamin Gauthier, secrétaire FO pénitentiaire au centre de détention de Val-de-Reuil (Eure), où cet homme est incarcéré, il s'agit d'un "détenu d'une trentaine d'années au profil lourd sous le coup d'une procédure criminelle".

Selon une source proche du dossier, le détenu a été condamné pour viol, mais ni le syndicaliste ni le parquet n'ont pu le confirmer.

Selon FO, il lui restait quatre ans de prison à purger.

"Au moment de recevoir les premiers soins du matin, il a été démenotté et tout de suite il a poussé policiers et infirmières pour sortir de l'hôpital. Il y avait été admis mercredi soir à 19 heures", a indiqué M. Gautier.

Selon le syndicaliste, l'homme avait déjà tenté de s'évader début avril mais avait échoué. "Il avait franchi le mur de la cour de promenade avant de passer sur le toit des parloirs pour rejoindre une zone où il comptait se mélanger aux visiteurs qui ressortent de la prison", a précisé M. Gautier.

La direction de l'établissement pénitentiaire n'a pas souhaité s'exprimer.