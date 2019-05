Un dessin de Gauguin de 1865 vendu aux enchères en juin

Tours, France | AFP | vendredi 23/05/2019 - Un dessin de Paul Gauguin daté de 1865, alors qu'il avait 17 ans et était élève au lycée d'Orléans, sera vendu le 16 juin au château d'Artigny, près de Tours, a annoncé à l'AFP Me Aymeric Rouillac, commissaire-priseur.



Des recherches approfondies menées par deux étudiants de l'Université de Tours confirment la signature de Gauguin grâce à des documents d'archives. Ce dessin devrait être mis à prix 50.000 euros, loin des 300 millions de dollars atteints en 2015 par l'une de ses oeuvres.

"Cette découverte folle" est intervenue à l'automne 2018 "à l'occasion d'une journée d'expertise gratuite", a expliqué Me Rouillac.

Cette aquarelle, "premier dessin connu" de Gauguin, selon le commissaire-priseur, représente un chalet suisse au bord d'une étendue d'eau. Elle a été réalisée sous la direction de Charles Pensée, professeur au Lycée impérial d'Orléans, où la mère du peintre tentait de refréner l'envie de Paul de s'embarquer pour des îles lointaines, selon les recherches menées.

Gauguin venait d'échouer au concours d'entrée à l’École Navale, mais après cette année à Orléans il s'engagera dans la marine marchande.

"Ce dessin est intéressant car il bouscule la thèse selon laquelle Gauguin serait un peintre autodidacte", a expliqué à l'AFP Me Rouillac. Sollicités, des experts spécialistes du peintre ont refusé de se prononcer, se contentant de saluer l'étude comme un "document enrichissant l'étude de la jeunesse du peintre".

Paul Gauguin semble avoir transposé sur les bords de Loire un chalet suisse dessiné par Charles Pensée lors d'une de ses visites touristiques en Suisse. L'édifice, aux lignes de fuite complexes, a été retrouvé prés de Berne, à Erlenbach im Simmental.

D'autres objets seront mis à la vente le 16 juin dont un bronze de Bugatti et une édition originale de François Rabelais.